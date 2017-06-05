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Дети в Миассе катались на велосипеде по крыше здания
05.06.2017 г. 15:41
Дети в Миассе катались на велосипеде по крыше здания. Видео инцидента выложили в группу в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Миасс". На кадрах засняты трое подростков. Младший из них был на велосипеде. Друг толкал его в спину и подталкивал к краю, мальчик вскрикивал, но был не против таких опасных игр. Третий школьник повис на руках на карнизе. Он продержался на высоте в три этажа несколько секунд и, подтянувшись, забрался обратно на крышу.
Как сообщили жители Миасса, все происходило в субботу, 3 июня, на здании общежития по улице Победы. В комментариях к видео пользователи раскритиковали автора за бездействие. "Я бы не смогла стоять и так спокойно все это снимать. Стесняюсь спросить, чего ждали?" - пишет одна из участниц дискуссии. Другой житель города отметил, что в этой округе нет мест для игр детей, вот подростки и находят себе смертельно опасные развлечения.
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