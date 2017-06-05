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Администрация огородила забором больничный недострой, с которого упали двое подростков. Власти спустя полмесяца отреагировали на прокурорское представление Евгению Тефтелеву. К дисциплинарной ответственности привлекли троих сотрудников управления капитального строительства Челябинска, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорное ведомство еще в середине мая заявило о необходимости принять меры по ограничению доступа детей на опасный объект, который находится на территории горбольницы №8. Там весной произошли два ЧП. В марте насмерть разбился 15-летний школьник, а 14 мая другой подросток упал со второго этажа и получил серьезные травмы. Сейчас на объекте кроме забора установили охрану.

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Все новости за 05.06.2017 г.»