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Предприниматели Челябинской области будут искать партнеров в городе Боржоми
05.06.2017 г. 15:14
Фото с сайта aragvitravel.com
Предприниматели Челябинской области будут искать партнеров в городе Боржоми. Южноуральская торгово-промышленная палата организует деловой визит в Грузию с 26 по 30 июня. Наряду с посещением знаменитого своей минеральной водой города-курорта предприниматели побывают в Тбилиси, Рустави, Мцхете и Кахетии. По предварительным заявкам для участников бизнес-миссии организуют переговоры с потенциальными партнерами в Грузии, посещение промышленных предприятий, деловых, исторических и культурных центров.
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