Фото с сайта aragvitravel.com

Предприниматели Челябинской области будут искать партнеров в городе Боржоми. Южноуральская торгово-промышленная палата организует деловой визит в Грузию с 26 по 30 июня. Наряду с посещением знаменитого своей минеральной водой города-курорта предприниматели побывают в Тбилиси, Рустави, Мцхете и Кахетии. По предварительным заявкам для участников бизнес-миссии организуют переговоры с потенциальными партнерами в Грузии, посещение промышленных предприятий, деловых, исторических и культурных центров.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 05.06.2017 г.»