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Бизнесмены и священнослужители откроют в Челябинске памятник купцу Перцеву
05.06.2017 г. 14:32
Бизнесмены и священнослужители откроют в Челябинске памятник купцу Перцеву. В четверг, 8 июня, в рамках проекта «История российского предпринимательства», который курирует «Деловая Россия», у Одигитриевского женского монастыря, установят монумент, посвященный известному купцу и церковному меценату, жившему в XIX веке. Петр Перцев не только помогал возводить религиозные сооружения и приобретать утварь, но и оплачивал обучение в приходской школе для бедных детей.
Могилу Перцева обнаружили в 2004 году во время земляных работ при реконструкции здания областного правительства. Ранее на этом месте располагался храм, и купца, как почетного мецената, захоронили рядом с сооружением.
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