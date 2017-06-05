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Индийская компания планирует построить в Челябинской области чаеразвесочную фабрику
05.06.2017 г. 14:20
Индийская компания планирует построить в Челябинской области чаеразвесочную фабрику. Также южноазиатские бизнесмены рассматривают вариант размещения в регионе фармацевтических производств. Намерения озвучил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с зампредом правительства России Дмитрием Рогозиным и губернаторами регионов, среди которых был глава Челябинской области Борис Дубровский. Переговоры прошли в рамках Петербургского экономического форума.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Губернатор подчеркнул, что в Челябинской области уже заключен ряд соглашений с индийскими партнерами. Так, компания «Папилон» подписала контракт на поставку оборудования, нарастила объемы поставок также фирма НЕКК. Товарооборот региона с Индией за первые три месяца 2017 года увеличился на 73% по-сравнению с аналогичным периодом 2016-го.
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