Куда пойти с ребенком на летних каникулах в Челябинске?

05.06.2017 г. 13:46

Куда пойти с ребенком на летних каникулах в Челябинске?
Фото: Матвей Яворский

Многое в нашей жизни остается за кадром. По телевизору или в интернете мы видим только цепляющие видеоролики и телесюжеты. Что же скрыто от глаз? Как рождается телепередача? Что происходит за пять минут до прямого эфира? Как поймать эффектный кадр?

Сотрудники  31 канала расскажут, как делается телевидение и радио в Челябинске. Интерактивные экскурсии для  школьников, студентов и взрослых в дни летних каникул проводит  холдинг «Медиа-Центр».

 

 

    Фото: Матвей Яворский

 

Экскурсия на 31 канал, радиостанции «Эхо Москвы» и «DFM» — это возможность увидеть «кухню» средств массовой информации изнутри: побывать в студиях известных передач; лично пообщаться с ведущими и DJ, узнать о курьезных случаях во время съемок, а еще пройти по местам, доступ к которым имеют только журналисты.

 

 

   Фото: Матвей Яворский

 

Гостей телекомпании познакомят с профессиями корреспондента, телеоператора, продюсера, режиссера; расскажут и покажут, как делают новости.  Желающие смогут попробовать себя в роли ведущего телепередачи и даже оператора телевизионного крана.

 

 

    Фото: Матвей Яворский

 

 

В программу экскурсии входит:

 

31 канал:

  • Программа «Новости 31»  –  посещение студии, знакомство с работой телеведущего и оператора, чтение новостей с суфлера.
  • Программа «Личное мнение» -  посещение телестудии, знакомство с оборудованием для съемок ток-шоу, интервью с телеведущим.
  • Программы «Агентство чрезвычайных новостей» и «Прогноз погоды» - знакомство с работой телеведущих, чтение с суфлера.
  • Фото- и  видеосъемка.

 

Радио «Эхо Москвы», «DFM»:

  • Посещение радиостудий и редакций. 
  • Знакомство с азами радиомастерства.
  • Работа в монтажной студии: основы аудиозаписи, создание джингла.

 

Продолжительность экскурсии -  2 часа.
Групповые экскурсии по предзаказу по будням. Группа до 15 человек

 

Стоимость билета на одного человека  -  500 руб.

 

Заказать экскурсию: + 7 (351) 729-99-20, + 7 982 330 34 25

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