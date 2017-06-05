Куда пойти с ребенком на летних каникулах в Челябинске?

Фото: Матвей Яворский

Многое в нашей жизни остается за кадром. По телевизору или в интернете мы видим только цепляющие видеоролики и телесюжеты. Что же скрыто от глаз? Как рождается телепередача? Что происходит за пять минут до прямого эфира? Как поймать эффектный кадр?

Сотрудники 31 канала расскажут, как делается телевидение и радио в Челябинске. Интерактивные экскурсии для школьников, студентов и взрослых в дни летних каникул проводит холдинг «Медиа-Центр».

Фото: Матвей Яворский

Экскурсия на 31 канал, радиостанции «Эхо Москвы» и «DFM» — это возможность увидеть «кухню» средств массовой информации изнутри: побывать в студиях известных передач; лично пообщаться с ведущими и DJ, узнать о курьезных случаях во время съемок, а еще пройти по местам, доступ к которым имеют только журналисты.

Фото: Матвей Яворский

Гостей телекомпании познакомят с профессиями корреспондента, телеоператора, продюсера, режиссера; расскажут и покажут, как делают новости. Желающие смогут попробовать себя в роли ведущего телепередачи и даже оператора телевизионного крана.

Фото: Матвей Яворский

В программу экскурсии входит:

31 канал:

Программа «Новости 31» – посещение студии, знакомство с работой телеведущего и оператора, чтение новостей с суфлера.

Программа «Личное мнение» - посещение телестудии, знакомство с оборудованием для съемок ток-шоу, интервью с телеведущим.

Программы «Агентство чрезвычайных новостей» и «Прогноз погоды» - знакомство с работой телеведущих, чтение с суфлера.

Фото- и видеосъемка.

Радио «Эхо Москвы», «DFM»:

Посещение радиостудий и редакций.

Знакомство с азами радиомастерства.

Работа в монтажной студии: основы аудиозаписи, создание джингла.

Продолжительность экскурсии - 2 часа.

Групповые экскурсии по предзаказу по будням. Группа до 15 человек

Стоимость билета на одного человека - 500 руб.

Заказать экскурсию: + 7 (351) 729-99-20, + 7 982 330 34 25

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