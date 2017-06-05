Фото с сайта avia.pro

«Вим-авиа» отменила чартерный рейс из Антальи в Челябинск. Российский перевозчик сообщил, что не будет обслуживать целый ряд ранее запланированных рейсов с уже проданными билетами из аэропортов разных городов. Среди них есть перелеты из Челябинска в Анталью и обратно с 8 июня по 5 октября. Они должны были осуществляться по четвергам.

Всего «Вим-авиа» отменила 22 рейса. В официальном сообщении авиакомпания просит пассажиров отмененных чартеров не приезжать в аэропорт и улаживать все вопросы с туроператорами. «Вим-авиа» также заверила, что все обязательства перед пассажирами, уже находящимися на курортах, будут выполнены.

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Все новости за 05.06.2017 г.»