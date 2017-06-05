Фото: Пресс-служба ОНК

Осужденного за взятки экс-главу регионального минспорта сокамерники прозвали «министром». Сотрудники и прочие заключенные колонии строгого режима №2 обращаются к Юрию Серебренникову на вы или по имени-отчеству. Об этом бывший чиновник рассказал представителям общественно-наблюдательной комиссии, которые пришли к нему с визитом. В колонии Серебренников заведует клубом и проводит спортивные мероприятия. У него в подчинении 15 человек, в их числе повара, музыканты, работник кинотеатра и библиотекарь.

Фото: Пресс-служба ОНК

За время отбывания наказания бывший министр спорта успел привести в порядок местный клуб, тюремную библиотеку, столовую профилактория и тренажерный зал. На вопрос, откуда деньги и не является ли это взяткой руководству колонии за благополучную жизнь, Серебренников ответил, что средствами помогают друзья с воли.

Фото: Пресс-служба ОНК

Экс-министр в 2016 году был осужден на пять лет колонии строгого режима за взяточничество в особо крупном размере.

Фото: Пресс-служба ОНК

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