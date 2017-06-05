- +12 ... +14 C°
- +13 ... +15 C°
- 56.6152р. - 0.0724
- 63.811р. + 0.2018
Осужденного за взятки экс-главу регионального минспорта сокамерники прозвали «министром»
05.06.2017 г. 13:05
Осужденного за взятки экс-главу регионального минспорта сокамерники прозвали «министром». Сотрудники и прочие заключенные колонии строгого режима №2 обращаются к Юрию Серебренникову на вы или по имени-отчеству. Об этом бывший чиновник рассказал представителям общественно-наблюдательной комиссии, которые пришли к нему с визитом. В колонии Серебренников заведует клубом и проводит спортивные мероприятия. У него в подчинении 15 человек, в их числе повара, музыканты, работник кинотеатра и библиотекарь.
Фото: Пресс-служба ОНК
За время отбывания наказания бывший министр спорта успел привести в порядок местный клуб, тюремную библиотеку, столовую профилактория и тренажерный зал. На вопрос, откуда деньги и не является ли это взяткой руководству колонии за благополучную жизнь, Серебренников ответил, что средствами помогают друзья с воли.
Фото: Пресс-служба ОНК
Экс-министр в 2016 году был осужден на пять лет колонии строгого режима за взяточничество в особо крупном размере.
Фото: Пресс-служба ОНК
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 28.03.2016 г. Бывший министр спорта Челябинской области получил 5 лет строгого режима и 150 млн рублей штрафа
- 24.03.2016 г. 9 лет колонии и 150 млн рублей штрафа просит гособвинение для экс-главы минспорта Челябинской области
- 28.02.2014 г. Олимпийская чемпионка Лидия Скобликова просит суд изменить меру пресечения для бывшего министра спорта Челябинской области.
- 26.02.2014 г. Челябинский областной суд завтра рассмотрит жалобу экс-министра спорта региона Юрия Серебренникова на арест.
- 04.02.2014 г. Министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников ушел в отставку.