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Челябинская область поднялась на десять пунктов в национальном рейтинге инвестпривлекательности
02.06.2017 г. 15:57
Челябинская область поднялась на десять пунктов в национальном рейтинге инвестпривлекательности. Регион оказался на 22-м месте. Обновленные данные озвучили на Петербургском международном форуме. Как рассказал директор направления «Развитие регионов» Агентства стратегических инициатив Игорь Кустарин, позитивные изменения произошли по целому ряду показателей.
Наибольшее одобрение экспертов заслужили усилия региона по улучшению регуляторной среды - это выдача разрешений на строительство, подключение к энергосетям, регистрация юридических лиц. По словам президента организации "Опора России" Александра Калинина, дало свой результат открытие региональных институтов поддержки бизнеса. В прошлом году в Челябинской области был создан Фонд развития промышленности, в этом году – Центр микрофинансирования.
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