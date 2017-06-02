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Правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве со швейцарскими промышленниками
02.06.2017 г. 15:51
Правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве со швейцарскими промышленниками. Подписи на документе поставили губернатор Борис Дубровский и руководитель подразделения «Юг – Восток» компании «Омиа» Харальд Пфаллер. Стороны провели переговоры на Петербургском экономическом форуме.
«Более чем десятилетнее сотрудничество Челябинской области и концерна «Омиа» привело нас к подписанию полновесного соглашения», - резюмировал итоги встречи Борис Дубровский.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
На территории Южного Урала действует два предприятия концерна. Одно из них - в поселке Суботак - отметило юбилей. Заводы занимаются производством промышленных минералов. Совокупный объем инвестиций швейцарцев в развитие бизнеса в регионе превысил 60 млн евро. В 2017-2018 годах «Омиа» планирует построить новую линию производительностью до 150 тыс. тонн молотого мрамора в год. В реализацию проекта концерн намерен инвестировать до 200 млн рублей.
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