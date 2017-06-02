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«Внешэкономбанк» будет набирать менеджеров-аналитиков в Челябинской области
02.06.2017 г. 15:48
«Внешэкономбанк» будет набирать менеджеров-аналитиков в Челябинской области. Намерение госкорпорации сотрудничать с Южным Уралом зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков обсудил с губернатором Борисом Дубровским в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Одним из вопросов повестки стало включение Челябинской области в список регионов для отбора и подготовки сертифицированных менеджеров. Концепция госкомпании по работе с регионами нацелена на создание широкой воронки проектов для ВЭБа и прозрачной процедуры их отбора. Первично оценивать претендентов будут региональные менеджеры. Набирать, обучать и сертифицировать таких специалистов будет сам «Внешэкономбанк».
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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