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Пластиковую карту-полис для южноуральцев будут оформлять больше месяца. С 1 мая в Челябинской области начали выдавать страховые документы нового образца. Получить «пластик» может любой гражданин России, для иностранцев пока доступен только бумажный вариант. После обращения в ФОМС изготовление карты занимает 30 рабочих дней, сообщила в пресс-центре «АиФ-Челябинск» и.о. заместителя директора ТФОМС Челябинской области Юлия Маркова. На время изготовления документа выдается заменяющее бумажное свидетельство. От полиса старого образца пластиковый отличается тем, что имеет два электронных приложения: страховое и медицинское, пояснила Маркова.

«Страховое приложение имеет неизменную часть. Это фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения, номер единого полиса, пол, место рождения и СНИЛС. Есть изменяемая часть страхового приложения. Это наименование страховой компании, дата и место страхования - в каком регионе гражданин застрахован. А медицинское приложение, которое сейчас активно развивается - это, наверное, и есть электронная карта пациента, которая поможет человеку в любом месте и в любое время получить экстренную и другие виды медицинской помощью. То есть там должен быть необходимый набор элементов, заболевания человека, его кровь и так далее, чтобы врачу было легко поставить диагноз при обращении человека за экстренной помощью», - отметила Юлия Маркова.

Для защиты персональных данных получателю полиса выдают ПИН-код. Без него нельзя будет корректировать изменяемую часть документа, например, фамилию, или переходить в другую обслуживающую компанию. В случае утери кода помочь не сможет даже страховщик, поскольку для него номер также закрыт. На данный момент уже 23 тыс. южноуральцев имеют на руках электронные полисы. Еще 10 тыс. документов находятся в стадии изготовления.

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