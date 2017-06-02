Фото с сайта gubernator74.ru

Власти Челябинской и Свердловской областей заключили соглашение о строительстве ВСМ. Документ сегодня, 2 июня, подписали губернаторы Борис Дубровский, Евгений Куйвашев и президент РЖД Олег Белозеров. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

В ходе встречи стороны обсудили организацию взаимодействия между участниками проекта. Строительство будут финансировать Челябинская и Свердловская области, а также профильный инвестор - группа «РВМ Капитал» на принципах государственно-частного партнерства.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

ВСМ Челябинск – Екатеринбург включили в первый этап программы развития сети скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. В четверг, 1 июня, Борис Дубровский заявил, что магистраль должны построить до 2023 года.

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