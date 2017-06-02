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Власти Челябинской и Свердловской областей заключили соглашение о строительстве ВСМ
02.06.2017 г. 15:43
Власти Челябинской и Свердловской областей заключили соглашение о строительстве ВСМ. Документ сегодня, 2 июня, подписали губернаторы Борис Дубровский, Евгений Куйвашев и президент РЖД Олег Белозеров. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
В ходе встречи стороны обсудили организацию взаимодействия между участниками проекта. Строительство будут финансировать Челябинская и Свердловская области, а также профильный инвестор - группа «РВМ Капитал» на принципах государственно-частного партнерства.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
ВСМ Челябинск – Екатеринбург включили в первый этап программы развития сети скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. В четверг, 1 июня, Борис Дубровский заявил, что магистраль должны построить до 2023 года.
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