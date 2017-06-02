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В Челябинской области совершено очередное нападение на сотрудника скорой
02.06.2017 г. 15:39
Фото с сайта ufacitynews.ru
В Челябинской области совершено очередное нападение на сотрудника скорой. Инцидент произошел в Кусе сегодня, 2 июня. Водитель медицинской машины во дворе дома по улице Бубнова ожидал возвращения врачей с пациентом. В это время к нему подошел мужчина и высказал недовольство затруднениями проезда. Затем ударил водителя кулаком по лицу. Все случилось в момент посадки больного в карету скорой. Факт расследуют органы внутренних дел. 34-летний нарушитель доставлен в отдел полиции. Расследованием занимаются сотрудники местного следственного отдела СК России, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
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