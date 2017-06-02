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Третий этап опрессовки коснется только жителей Металлургического района
02.06.2017 г. 15:27
Третий этап опрессовки коснется только жителей Металлургического района. Он продлится с 13 по 27 июня, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Горячую воду отключат в 165 жилых домах, 31 детском саду, 18 учебных заведениях и 10 лечебных учреждениях. Все - в Металлургическом районе.
Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок проведения работ по подготовке к следующему отопительному сезону - две недели. Не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки, наоборот, может быть продлен.
Список жилых домов Металлургического района, в которых отключат горячую воду с 13 по 27 июня 2017 г.:
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56
|
2
|
Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48
|
3
|
Балканская, 1
|
4
|
Бородинская, 14
|
5
|
Б.Хмельницкого, 6, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42
|
6
|
Вахтангова, 2, 3, 7
|
7
|
Гастелло, 8
|
8
|
Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 68а, 72
|
9
|
Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27
|
10
|
Жукова, 1, 1а, 3, 25, 37, 37а, 38, 40
|
11
|
Коркинская, 3, 5
|
12
|
Краснооктябрьская, 4, 16, 20, 20а, 26
|
13
|
Липецкая, 3, 26, 29
|
14
|
Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 100а, 102
|
15
|
Обухова, 8
|
16
|
Первого спутника, 1, 31
|
17
|
Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22
|
18
|
Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33
|
19
|
Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 36а, 44, 48, 50, 56
|
20
|
Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66
|
21
|
Сурикова, 1
|
22
|
Трудовая, 18
|
23
|
Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84
|
24
|
Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47
ИТОГО: 165 ж/д
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