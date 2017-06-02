Фото с сайта vao.mos.ru

Третий этап опрессовки коснется только жителей Металлургического района. Он продлится с 13 по 27 июня, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Горячую воду отключат в 165 жилых домах, 31 детском саду, 18 учебных заведениях и 10 лечебных учреждениях. Все - в Металлургическом районе.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок проведения работ по подготовке к следующему отопительному сезону - две недели. Не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки, наоборот, может быть продлен.

Список жилых домов Металлургического района, в которых отключат горячую воду с 13 по 27 июня 2017 г.:

№ п/п Адрес 1 60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56 2 Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48 3 Балканская, 1 4 Бородинская, 14 5 Б.Хмельницкого, 6, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42 6 Вахтангова, 2, 3, 7 7 Гастелло, 8 8 Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 68а, 72 9 Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27 10 Жукова, 1, 1а, 3, 25, 37, 37а, 38, 40 11 Коркинская, 3, 5 12 Краснооктябрьская, 4, 16, 20, 20а, 26 13 Липецкая, 3, 26, 29 14 Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 100а, 102 15 Обухова, 8 16 Первого спутника, 1, 31 17 Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22 18 Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33 19 Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 36а, 44, 48, 50, 56 20 Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66 21 Сурикова, 1 22 Трудовая, 18 23 Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84 24 Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47

ИТОГО: 165 ж/д

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