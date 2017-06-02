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В Челябинске ищут средства для спасения музейного кота
02.06.2017 г. 15:23
В Челябинске ищут средства для спасения музейного кота. У Василия, который единолично охраняет экспонаты зала на площади Революции от грызунов, выявили мочекаменную болезнь, из-за нее кот едва не погиб. В конце мая животное спасли в клинике, сделав операцию по удалению камней. Через полгода понадобится еще одно хирургическое вмешательство.
Фото: Вылечим пушистого музейщика / vk.com
Дело осложняет то, что метис мейн-куна из-за генетических особенностей имеет проблемы с сердцем, и ему требуется специализированный щадящий наркоз. Эта процедура стоит почти 30 тыс. рублей, а денежное довольствие Василия в месяц — 1700 рублей. Также для предотвращения повторного образования камней необходимо спецпитание. Сотрудники учреждения культуры создали в социальной сети «ВКонтакте» группу «Вылечим пушистого музейщика», где сообщают о здоровье Василия и публикуют информацию для желающих помочь коту.
Фото: Вылечим пушистого музейщика / vk.com
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