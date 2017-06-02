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Утомленные городом
В музее искусств откроется выставка эротической графики 18+
02.06.2017 г. 15:16
Фото с сайта chelmusart.ru
В музее искусств откроется выставка эротической графики 18+. Будут представлены произведения Пикассо, Матисса и Шиле. 60 рисунков известных модернистов собрали для экспозиции из частных коллекций Европы. Их объединяет общая тема - эротизм. Произведения этих художников редко встречаются в одном собрании, но именно их творчество, по мнению организаторов выставки, наиболее глубоко и разносторонне исследует вопрос единения телесного и духовного.
Экспозиция разместится в Александровском зале и начнет принимать посетителей с 8 июня. Для любителей искусства будет действовать возрастной ценз 18+.
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