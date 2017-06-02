Фото с сайта chelmusart.ru

В музее искусств откроется выставка эротической графики 18+. Будут представлены произведения Пикассо, Матисса и Шиле. 60 рисунков известных модернистов собрали для экспозиции из частных коллекций Европы. Их объединяет общая тема - эротизм. Произведения этих художников редко встречаются в одном собрании, но именно их творчество, по мнению организаторов выставки, наиболее глубоко и разносторонне исследует вопрос единения телесного и духовного.

Экспозиция разместится в Александровском зале и начнет принимать посетителей с 8 июня. Для любителей искусства будет действовать возрастной ценз 18+.

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