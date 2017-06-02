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Минюст России решил изменить правила регистрации на выборах после суда по иску адвоката Юревича. Министерство предлагает поправки в законодательство, которые позволят исключать кандидатов-нарушителей из списка партии до того, как документ будет заверен. Если партия в одномандатном округе выдвинет двух или более кандидатов, ЦИК должен будет исключить из списка их всех, но сделать это до заверения всего перечня, сообщают "Ведомости".

Поправки подготовили после апрельского решения Конституционного суда. Разбирательство состоялось после обращения в суд Игоря Трунова, который является адвокатом экс-губернатора Челябинской области. Он утверждал, что Центризбирком незаконно снял с выборов в Госдуму VII созыва «Российскую партию пенсионеров за справедливость». Трунов, как и Михаил Юревич, баллотировался от этого объединения. Но в партийном списке РППС оказались 169 кандидатов от 166 округов, а закон разрешает выдвигать одного человека из округа. В результате партии отказали в регистрации всего списка.

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