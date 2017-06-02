Фото с сайта 40.mchs.gov.ru

В Челябинске обработали от клещей 1300 гектаров. Опрыскали химикатами территорию школ, детских садов, парков, скверов, пляжей. Уничтожали насекомых в кронах деревьев рядом с остановками, на кладбищах и спортивных объектах. Второй раз места обработают против клещей в августе-сентябре.

По информации управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в травмпункты весной обратились почти 6 тыс. пострадавших от укусов, в том числе 1,5 тыс. детей. 3% насекомых оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 7% - были возбудителями боррелиоза. В управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска предупреждают, что акарицидная обработка не дает стопроцентной защиты от клещевых инфекций.

Памятка «Осторожно, клещи!»

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