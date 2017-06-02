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К вечеру в Челябинской области ожидаются штормовой ветер, град и сильные грозы
02.06.2017 г. 14:02
К вечеру в Челябинской области ожидаются штормовой ветер, град и сильные грозы. Южный Урал сегодня, 2 июня, накроет атмосферный фронт. Он отступит только к середине субботы, 3 июня. В отдельных районах ожидаются грозы, сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25-30 м/с.
В управлении МЧС по Челябинской области рекомендуют жителям при шквалистом ветре убрать вещи со дворов и балконов, закрыть окна. На улице нужно обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции. Во время ливней и гроз людям советуют не покидать квартиру или рабочее место. Тем, кто оказался на улице, не рекомендуют спускаться в подземные переходы. Автомобилистам во время ливня нужно переждать стихию, остановившись на обочине.
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