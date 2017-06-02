Фото с сайта gubernator74.ru

Власти Челябинской области и Ямала заключили соглашение о сотрудничестве. Документ на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали губернатор Борис Дубровский и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Соглашение подразумевает сотрудничество в торгово-экономической сфере, законотворчестве, сельскохозяйственной отрасли, научных исследованиях и инновациях, транспорте, архитектуре, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и туризме.

«На сегодня взаимный товарооборот в среднем составляет около 60 млрд рублей», - уточнил Борис Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава региона добавил, что на новом этапе сотрудничества наряду с традиционными направлениями будут развивать сферы малого и среднего бизнеса, особенно в высокотехнологичных секторах. Кроме того, планируется привлечение перевозчика из ЯНАО на Южный Урал в качестве базового для челябинского аэропорта.

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