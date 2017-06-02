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Власти Челябинской области и Ямала заключили соглашение о сотрудничестве
02.06.2017 г. 12:25
Власти Челябинской области и Ямала заключили соглашение о сотрудничестве. Документ на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали губернатор Борис Дубровский и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Соглашение подразумевает сотрудничество в торгово-экономической сфере, законотворчестве, сельскохозяйственной отрасли, научных исследованиях и инновациях, транспорте, архитектуре, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и туризме.
«На сегодня взаимный товарооборот в среднем составляет около 60 млрд рублей», - уточнил Борис Дубровский.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Глава региона добавил, что на новом этапе сотрудничества наряду с традиционными направлениями будут развивать сферы малого и среднего бизнеса, особенно в высокотехнологичных секторах. Кроме того, планируется привлечение перевозчика из ЯНАО на Южный Урал в качестве базового для челябинского аэропорта.
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