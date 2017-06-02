Фото с сайта gubernator74.ru

Венгерские инвесторы обсудят в Челябинске финансирование объектов к саммитам ШОС и БРИКС. Делегация приедет в город в июне. Об этом на Петербургском международном форуме губернатор Борис Дубровский договорился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В ходе визита предприниматели изучат инфраструктурные проекты, которые планируется реализовать в Челябинске при подготовке к саммитам 2020 года. Кроме того, в ближайшее время одна из венгерских компаний получит разрешение на строительство склада для хранения овощей и фруктов объемом 220 тыс. тонн в индустриальном парке «Малая Сосновка». Известно также, что венгерская сторона рассматривает возможность участия в тендере на определение концессионера по водоснабжению и водоотведению Челябинска.

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