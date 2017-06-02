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Археологи в центре Челябинска раскопали особняк и баню XIX века
02.06.2017 г. 12:21
Археологи в центре Челябинска раскопали особняк и баню XIX века. Работы ведут на перекрестке улиц Карла Маркса и Красноармейской, сообщает 74.ru. Скоро там построят бизнес-центр. Специалисты, обследовав место и изучив архивные документы, выяснили, что раньше там находился дом солдата Ивана Брена. Там было восемь комнат, подворье с конюшней, хозяйственными помещениями и полуземляной баней. По меркам XIX века, солдат был зажиточным человеком, большинство изб в Челябинске имели две-три комнаты. После смерти Брена родственники продали усадьбу богатому поляку Янчевскому. После революции на месте особняка построили бараки. Среди артефактов, оставшихся от живших на этом месте в XIX веке, археологи нашли монеты царских времен, баночку от пленки для диафильмов, осколки керамической посуды.
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