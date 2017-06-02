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Основатель церкви Челябинского метеорита выходит из психбольницы
02.06.2017 г. 12:05
Основатель церкви Челябинского метеорита выходит из психбольницы. Советский районный суд удовлетворил ходатайство врачей об освобождении Алексей Морошкина. Приговор вступит в силу через десять дней. Медики говорят, что мужчина эмоционально стабилен и не представляет опасности для общества. Кроме того, пациент отказался от своих радикальных социальных установок.
На принудительном лечении Морошкин находится с декабря 2015 года. Он известен горожанам как автор идеи о том, чтобы поставить в центре Челябинска храм метеориту, который упал на территории области в феврале 2013 года. Себя он объявил настоятелем новой церкви. В 2015 году челябинец отправился в Донбасс, где участвовал в боевых действиях в составе батальона "Восток". По возвращении он стал размещать на своей странице в соцсети "ВКонтакте" призывы к созданию Уральской народной республики. Позже его задержали за то, что он раскрасил памятник Ленину на Алом поле в цвета украинского флага. На Морошкина завели два уголовных дела - за сепаратизм и вандализм. Он был признан невменяемым.
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