Фото с сайта fedpress.ru

Челябинская мэрия разрешила митинг сторонников Навального против коррупции 12 июня. Городские власти согласовали проведение акции, которую организует местный штаб оппозиционного политика. Собраться митингующим разрешили в сквере имени Колющенко в Советском районе. Там же в апреле проходила акция, которую Алексей Навальный посетил лично.

Организаторы нового митинга, который в состоится в День России, заявили об участии тысячи человек. Аналогичные мероприятия региональные штабы Навального рассчитывают провести в одно время по всей стране.

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