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Челябинка отсудила у роддома 200 тыс. рублей за смерть ребенка из-за ошибки врачей. Решение о возмещении морального вреда вынес Центральный районный суд. Истица в заявлении указала, что в 2015 году она родила ребенка, который через несколько часов умер. По ее словам, беременность протекала без осложнений, малыш должен был родиться здоровым, а умер он в результате оказания некачественной медицинской помощи. Врачи все отрицали.

Судебно-медицинскую экспертизу провели в Санкт-Петербурге. Комиссия вынесла заключение, что новорожденный погиб из-за того, что у матери произошла аллергическая реакция. В роддоме недооценили аллергоанамнез роженицы. Также акушеры невнимательно следили за сердечной деятельностью ребенка. Помимо компенсации морального ущерба в размере 200 тыс. рублей, за ошибку врачей роддом заплатит штраф 100 тыс. рублей.

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