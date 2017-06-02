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Челябинка отсудила у роддома 200 тыс. рублей за смерть ребенка из-за ошибки врачей
02.06.2017 г. 11:54
Челябинка отсудила у роддома 200 тыс. рублей за смерть ребенка из-за ошибки врачей. Решение о возмещении морального вреда вынес Центральный районный суд. Истица в заявлении указала, что в 2015 году она родила ребенка, который через несколько часов умер. По ее словам, беременность протекала без осложнений, малыш должен был родиться здоровым, а умер он в результате оказания некачественной медицинской помощи. Врачи все отрицали.
Судебно-медицинскую экспертизу провели в Санкт-Петербурге. Комиссия вынесла заключение, что новорожденный погиб из-за того, что у матери произошла аллергическая реакция. В роддоме недооценили аллергоанамнез роженицы. Также акушеры невнимательно следили за сердечной деятельностью ребенка. Помимо компенсации морального ущерба в размере 200 тыс. рублей, за ошибку врачей роддом заплатит штраф 100 тыс. рублей.
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