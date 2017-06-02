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Челябинская область оказалась в первых рядах экологического рейтинга Минприроды
02.06.2017 г. 11:37
Челябинская область оказалась в первых рядах экологического рейтинга Минприроды. Правда, места в перечне распределяли не по показателям чистоты воды и воздуха, а по количеству проведенных в рамках Года экологии мероприятий. В аутсайдерах, кстати, оказались территории с самой чистой природой - северокавказские горные республики.
Рейтинг представил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в четверг, 1 июня, министр природных ресурсов Сергей Донской. Год экологии в России «идет большими шагами», приводит слова чиновника ТАСС. Донской отметил, что на сегодняшний день в стране реализовано более 230 различных просветительских мероприятий. В числе лидеров этой активности Тюменская, Саратовская, Челябинская, Московская области, Санкт-Петербург и Ставрополье. В списке отстающих - Чукотский, Ненецкий автономные округа, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия. Донской выразил надежду, что первые оценки заставят власти территорий-аутсайдеров работать активнее.
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