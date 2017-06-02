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«Дочка» «Газпромнефти» хочет реанимировать битумный завод в Челябинской области
02.06.2017 г. 09:26
«Дочка» «Газпромнефти» хочет реанимировать битумный завод в Челябинской области. Производитель нефтепродуктов выступил с инициативой открытия линии на Южном Урале. Топ-менеджеры «Газпромнефть-Битумные материалы» обсудили с губернатором Борисом Дубровским перспективы возобновления деятельности битумного завода. Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.
Изготавливать битум планируют на площадке ОГУП «Челябинскавтодор», которое имеет свой завод аналогичного профиля. Но сейчас самостоятельное производство на площадке остановлено. Инвестор заинтересован в загрузке площадей и налаживании сбыта продукции.
«У нас есть внутренняя потребность в качественных битумах, есть хорошие логистические возможности для транспортировки продукции в другие регионы России, в страны Азии. Считаю, что есть все предпосылки для перехода «Газпромнефти» на территории области в производственный сегмент», - сказал Борис Дубровский.
Он добавил, что регион готов предоставить инвесторам различные механизмы поддержки на начальных этапах работы. В ответ ожидают социальной ответственности и сохранения окружающей среды.
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