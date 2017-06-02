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Челябинский аэропорт сделают базой для регионального лоукостера
02.06.2017 г. 09:14
Челябинский аэропорт сделают базой для регионального лоукостера. О намерениях сотрудничать с развивающимся авиаперевозчиком сообщил губернатор Борис Дубровский на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. На данный момент единственная объективная причина отсутствия такой компании на Южном Урале - отставание от свердловского Кольцово, приводит ТАСС слова Дубровского.
Губернатор уточнил, что обсуждать детали сотрудничества с перевозчиком будет на питерском форуме, но отказался раскрывать название компании, мотивируя это соображениями этичности. «Это региональная компания, которая серьезно развивается, и она, собственно, нигде еще не стала базовой. Я думаю, что если мы договоримся, то это даст импульс и их развитию, и нашему», - заявил глава региона.
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