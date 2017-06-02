Фото с сайта t-l.ru

Профильный ЕГЭ по математике выбрали 9 тыс. выпускников. Испытание проходит сегодня, 2 июня. Это вариант экзамена повышенной сложности. Он необходим абитуриентам для поступления на специальности, где нужны результаты ЕГЭ по математике. Все остальные могут сдавать базовый уровень. А можно для подстраховки пройти оба варианта. В случае успешного прохождения экзамена по базовой математике и при этом неудачи в профильной, продвинутый уровень пересдавать не разрешат.

Минимальный балл ЕГЭ по математике профильного уровня - 27. Экзаменационная работа состоит из двух частей с заданиями разной сложности. Свои результаты участники сегодняшнего экзамена узнают не позднее 16 июня.

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