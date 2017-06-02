Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Общественники требуют остановить стройку возле городского бора. Представители ОНФ готовят обращение в прокуратуру и госкомитет охраны объектов культурного наследия области. Поводом стало возведение строительного забора возле памятника Курчатову. Известно, что там ведутся раскопки, грунт вывозят крупногабаритным транспортом. Ограждение вынесено на проезжую часть, мешает подъехать к парку и провоцирует аварийные ситуации.

Ранее активистов возмутило, что на этом месте уничтожали деревья. Мэр города Евгений Тефтелев тогда утверждал, что вырубка - санитарная. Вскоре там появился забор. При этом территория, о которой идет речь, охраняется как объект культурного наследия. Работы ведутся без необходимого разрешения. Активисты регионального отделения ОНФ обращались в администрацию Челябинска с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, однако ответа не последовало.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

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