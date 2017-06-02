Фото с сайта info.sibnet.ru

Обгоревший в лифте Златоуста ребенок скончался в ожоговом центре. Смерть 15-летнего подростка наступила в четверг, 1 июня. Он в это время находился в ожоговом центре в Челябинске. У мальчика после пожара в лифте было обожжено 90% поверхности тела.

Состояние второго ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое. Он получил ожоги 60% тела. Сегодня ему планируют сделать операцию.

Двое подростков подожгли себя в одном из лифтов в Златоусте 29 мая. Они зашли в кабину с емкостью, в которой была горючая смесь. Мальчики подожгли ее и получили травмы.

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