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Утомленные городом
Обгоревший в лифте Златоуста ребенок скончался в ожоговом центре
02.06.2017 г. 08:41
Фото с сайта info.sibnet.ru
Обгоревший в лифте Златоуста ребенок скончался в ожоговом центре. Смерть 15-летнего подростка наступила в четверг, 1 июня. Он в это время находился в ожоговом центре в Челябинске. У мальчика после пожара в лифте было обожжено 90% поверхности тела.
Состояние второго ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое. Он получил ожоги 60% тела. Сегодня ему планируют сделать операцию.
Двое подростков подожгли себя в одном из лифтов в Златоусте 29 мая. Они зашли в кабину с емкостью, в которой была горючая смесь. Мальчики подожгли ее и получили травмы.
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