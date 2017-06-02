Фото с сайта cheladmin.ru

На городских пляжах Челябинска начали дежурить спасатели. Посты установили в четверг, 1 июня, на торжественном открытии купального сезона. За день до этого на базе Шершни 70 матросов-спасателей приняли присягу. Они подняли флаг сезонного подразделения по спасению на водах. На всех постах есть весельные и моторные лодки, спасательные круги и нагрудники, аптечки, рации и другое оборудование первой необходимости. Обратиться к спасателям можно не только в случае, если кто-то тонет, но и при получении пореза или теплового удара.

Официально в четверг открылись пять пляжей. Во время купания в «диких» местах челябинцам придется в случае нештатной ситуации рассчитывать только на себя.



Список пляжей в Челябинске, где будут дежурить матросы-спасатели:

- пляж «Западный» на берегу Шершневского водохранилища, п. Шершни;

- городской пляж на Шершневском водохранилище;

- пляж «Белый Парус на берегу Шершневского водохранилища, п. Шершни в Центральном районе Челябинска;

- городской пляж № 3 «Ясень» на берегу Шершневского водохранилища в п. АМЗ;

- пляж «Солнечный берег на озере Смолино, улица Хуторная, 70/1.

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