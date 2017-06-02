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Утомленные городом
В частном секторе Курчатовского района отключат воду из-за долгов
02.06.2017 г. 08:10
Фото с сайта vestirama.ru
В частном секторе Курчатовского района отключат воду из-за долгов. Это произойдет уже в июне. Неплательщики в мае получили письменные уведомления. Общий долг владельцев домов в районе составляет около 3,5 млн рублей. Сотрудники водоканала отсоединят трубы водоснабжения. Потребителям, чтобы снова подключиться, придется не только расплатиться с долгами, но и возместить стоимость работ.
Всего на 1 июня задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения жителей частного сектора в Челябинске составляет более 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации города. Неплательщиками числятся почти 5 тыс. абонентов - это те, кто не платит за воду более трех месяцев.
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