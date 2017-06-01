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ВСМ Челябинск-Екатеринбург запустят в 2023 году
01.06.2017 г. 15:55
ВСМ Челябинск-Екатеринбург запустят в 2023 году. Об этом сегодня, 1 июня, на Петербургском международном экономическом форуме заявил губернатор Борис Дубровский, сообщает ТАСС.
"Уральская ВСМ свяжет центры Челябинска и Екатеринбурга, а также два аэропорта - Баландино и Кольцово. Что касается вопроса о сроках, то подготовка проекта идет по плану - при условии своевременного прохождения всех согласовательных процедур мы рассчитываем подписать концессионное соглашение в 2018 году, а в 2023 ввести УВСМ в эксплуатацию. Мы планируем подписать с РЖД договор о намерениях", - сказал глава региона.
По его словам, специалисты уже определили маршрут. Для этого эксперты изучили все возможные варианты и выбрали наиболее оптимальный. Названия компаний-инвесторов Дубровский отказался называть. Известно, что их будет несколько, финансирование проекта будет вестись на принципах государственно-частного партнерства.
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