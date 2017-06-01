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МЧС объявило экстренное предупреждение на 2 июня из-за погоды в Челябинской области. По данным регионального гидрометцентра, в пятницу ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, будет высокой вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах и линиях энергосистем, нарушением электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Также со 2 по 5 июня в северных и восточных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность.

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