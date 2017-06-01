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Утомленные городом
Возле арены «Трактор» появилась аллея болельщиков
01.06.2017 г. 15:20
Фото с сайта pravmin74.ru
Возле арены «Трактор» появилась аллея болельщиков. 30 елей высадили фанаты хоккейного клуба и сотрудники спортивного объекта. К экологической акции присоединились работники кофейни, охранники, администраторы, маркетологи, руководители различных направлений. Средний возраст деревьев – более пяти лет. Они вырастут до 15-20 метров и проживут до 200-250 лет. Традиция высаживать деревья вокруг арены закрепилась с 2011 года. Первыми сделали это участники зимних и летних Олимпийских игр разных лет. Затем эстафету подхватили чемпионы мира по дзюдо, а в 2015 году - призеры чемпионата мира по тхэквондо.
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
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