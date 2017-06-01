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Утомленные городом
Улица Джона Леннона в Челябинске все-таки будет
01.06.2017 г. 16:12
Фото с сайта itsmycity.ru
Улица Джона Леннона в Челябинске все-таки будет. Спустя почти 20 лет после озвученной челябинскими музыкантами инициативы власти областного центра решили дать одной из городских улиц имя легендарного артиста. О судьбоносном для города решении сообщил на своей странице в Facebook общественник Игорь Лашманов, который «продвигал» идею увековечить в Челябинске память музыканта The Beatles.
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