Фото с сайта itsmycity.ru

Улица Джона Леннона в Челябинске все-таки будет. Спустя почти 20 лет после озвученной челябинскими музыкантами инициативы власти областного центра решили дать одной из городских улиц имя легендарного артиста. О судьбоносном для города решении сообщил на своей странице в Facebook общественник Игорь Лашманов, который «продвигал» идею увековечить в Челябинске память музыканта The Beatles.

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