Фото с сайта gubernator74.ru

Руководство «Фольксваген Груп Рус» приедет в Челябинскую область для оценки продукции металлургов. Российское подразделение концерна рассматривает регион как возможную площадку локализации производства автомобилей. О визите делегации губернатор Борис Дубровский и гендиректор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович договорились на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Представители группы изучат возможности челябинских производителей автокомпонентов и металлургической продукции. Главной темой обсуждения на форуме в Северной столице стали возможности и перспективы открытия производства Volkswagen Group на территории Южного Урала. По словам Маркуса Озеговича, «Фольксваген» заинтересован в продолжении локализации производства автокомпонентов в России. В качестве территории для размещения новых производственных линий рассматривается Челябинская область.

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