- +10 ... +12 C°
- +16 ... +18 C°
- 56.5373р. - 0.1503
- 63.531р. + 0.1203
-
26.05.2017 г. | 15:58
-
19.05.2017 г. | 16:00
Руководство «Фольксваген Груп Рус» приедет в Челябинскую область для оценки продукции металлургов
01.06.2017 г. 15:11
Руководство «Фольксваген Груп Рус» приедет в Челябинскую область для оценки продукции металлургов. Российское подразделение концерна рассматривает регион как возможную площадку локализации производства автомобилей. О визите делегации губернатор Борис Дубровский и гендиректор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович договорились на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Представители группы изучат возможности челябинских производителей автокомпонентов и металлургической продукции. Главной темой обсуждения на форуме в Северной столице стали возможности и перспективы открытия производства Volkswagen Group на территории Южного Урала. По словам Маркуса Озеговича, «Фольксваген» заинтересован в продолжении локализации производства автокомпонентов в России. В качестве территории для размещения новых производственных линий рассматривается Челябинская область.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 01.06.2017 г. Неизвестные в Ленинском районе разобрали и украли здание
- 30.05.2017 г. Комплексы по принципу челябинского МФЦ для бизнеса откроют в 40 регионах
- 29.05.2017 г. В парке Гагарина установили «памятник падению рубля»
- 29.05.2017 г. «Единое окно» для бизнеса Челябинской области откроют сегодня
- 26.05.2017 г. В парке имени Гагарина установят двухметровую монету