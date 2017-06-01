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Радикальный подъем цен в вузах пойдет на пользу школьникам и их семьям. Об этом в программе «Час Полит» заявил начальник управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов. Южноуральские абитуриенты и их родители обеспокоены сообщением о предстоящем скачке стоимости контрактного обучения в полтора раза. В мае 2017 года стало известно, что по инициативе Минобрнауки России минимальная цена обучения поднимется. Так, в Челябинске, чтобы получить степень бакалавра, придется платить не менее 105 тыс. рублей в год.

По мнению Владислава Смирнова, затяжной бум высшего образования в регионе и по всей стране является причиной невостребованности выпускников на рынке труда и «заоблачных» ожиданий студентов относительно зарплаты на первой работе.

«Подъем стоимости в первую очередь предназначен для нормального бюджетного обеспечения государственных вузов. Государство несколько лет фактически ведь выдавливало, уменьшало количество частных вузов, которые и готовили-то на коленке, и выписывали дипломы эти тоже на коленке. Второе: переизбыток выпускников с высшим образованием дневной формы сразу по окончании школы — это не есть хорошо ни для кого. Это такой определенный стандарт, престижность внутрисемейная, можно сказать. Но вопрос непопадания в профессию, отсутствия реальной квалификации и, самое главное, непонимания ребенка, потому что он в 17 лет даже формально еще ребенок. Он идет и выбирает себе должность, которая предполагает в том числе функционал руководителя. А он еще даже не знает сам себя. И родители его не знают: способен он быть на руководящей работе или нет», - прокомментировал Владислав Смирнов.

Лучше, в первую очередь для семей абитуриентов, будет вариант, когда внимание поступающего будет сначала сконцентрировано на среднем профессиональном образовании, подчеркнул Смирнов. Он также напомнил, что в последние несколько лет наблюдается "перепроизводство" молодых специалистов гуманитарного профиля. Поэтому повышение ценовой планки в вузах — необходимая процедура санации, добавил Смирнов.

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