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Неизвестные в Ленинском районе разобрали и украли здание
01.06.2017 г. 14:44
Неизвестные в Ленинском районе разобрали и украли здание. Полиция расследует таинственное исчезновение производственного комплекса на Копейском шоссе, 36. Инцидент произошел несколько недель назад, сообщает Znak.com.
Здание купил челябинский коммерсант. Когда он попытался зайти на объект, выяснилось, что там находятся посторонние люди, которые занимались приемом металлолома. При этом регистрации ИП пункт не имел. Помещение в аренду сдавала расположенная рядом компания. Выселить коммерсантов мирным путем не удалось. Пришлось обращаться с суд, который встал на сторону владельца. Фирма, сдававшая помещение в аренду, подала апелляцию. За несколько дней до вынесения решения на объект приехала бригада рабочих и стала разбирать его. Стройматериалы увезли в неизвестном направлении, остался только фундамент. В произошедшем разбирается полиция.
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