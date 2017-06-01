Фото с сайта mitropolia74.ru

В Челябинске начали банкротить застройщика кафедрального собора. Арбитражный суд ввел в компании «АльфаСтрой» процедуру наблюдения. Поводом для разбирательства стал иск бизнесмена Сергея Ушакова на почти 1,5 млн рублей. Он утверждал, что на эту сумму поставил «АльфаСтрою» бетонную смесь, а денег не получил. Застройщик признал вину и заявил, что у него есть другие долги на общую сумму 267 млн рублей. Исковые заявления приняты к производству также в Тюменской области. Как сообщает Znak.com, в компании назначен временный управляющий.

Разорившийся «АльфаСтрой» известен возведением областного перинатального центра, реконструкцией концертного зала «Родина», строительством клуба LYNX на месте кинотеатра «Заречье». В настоящее время фирма работает над проектом кафедрального собора на северо-западе Челябинска.

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Все новости за 01.06.2017 г.»