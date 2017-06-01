Фото с сайта gubernator74.ru

В IT-парке Челябинской области откроют «Точку кипения». Так называется сеть коворкинг-центров, работающих под эгидой Агентства стратегических инициатив. Пространство будет объединять предпринимателей, инженеров, ученых и представителей власти для обсуждения бизнес-идей и реализации стартапов.

С предложением о создании на Южном Урале регионального представительства проекта выступил Борис Дубровский. Губернатор обсудил детали с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой на Петербургском международном экономическом форуме. Со своей стороны она предложила внедрять в регионе лучшие практики агентства по социальным и образовательным направлениям.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Делегация Челябинской области продолжит работу на форуме в Петербурге до 3 июня. Запланировано проведение переговоров Бориса Дубровского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также в рамках форума намечено заключение соглашения с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

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