Фото с сайта rostovmama.ru

Каждый пятый челябинец считает, что хорошую карьеру с детьми не построишь. А каждый четвертый предпочел бы работать, а не заниматься ребенком. Мнения горожан в ходе интернет-опроса собрали аналитики сайта по поиску работы и подбору персонала HeadHunter ко Дню защиты детей.

Эксперты выяснили, что для 41% жителей южноуральской столицы утверждение «Заниматься детьми труднее, чем работать» актуально. Почти 25% респондентов предпочли бы ходить на службу, а не заниматься детьми. Каждый пятый считает, что хорошо можно делать только что-то одно: воспитывать малыша или строить карьеру. Как отмечают эксперты HeadHunter, люди зачастую забывают о плюсах, которые дает родительство. Например, практика в тайм-менеджменте и интуитивном понимании эмоций.

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