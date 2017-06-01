- +10 ... +12 C°
- +16 ... +18 C°
- 56.5373р. - 0.1503
- 63.531р. + 0.1203
-
26.05.2017 г. | 15:58
-
19.05.2017 г. | 16:00
Каждый пятый челябинец считает, что хорошую карьеру с детьми не построишь
01.06.2017 г. 14:28
Каждый пятый челябинец считает, что хорошую карьеру с детьми не построишь. А каждый четвертый предпочел бы работать, а не заниматься ребенком. Мнения горожан в ходе интернет-опроса собрали аналитики сайта по поиску работы и подбору персонала HeadHunter ко Дню защиты детей.
Эксперты выяснили, что для 41% жителей южноуральской столицы утверждение «Заниматься детьми труднее, чем работать» актуально. Почти 25% респондентов предпочли бы ходить на службу, а не заниматься детьми. Каждый пятый считает, что хорошо можно делать только что-то одно: воспитывать малыша или строить карьеру. Как отмечают эксперты HeadHunter, люди зачастую забывают о плюсах, которые дает родительство. Например, практика в тайм-менеджменте и интуитивном понимании эмоций.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 24.05.2017 г. Две трети специалистов в Челябинске считают отказ в приеме на работу из-за внешности несправедливым
- 24.05.2017 г. Половина челябинцев не готовы далеко ездить на работу
- 22.05.2017 г. 60% южноуральцев окрыляет поиск работы
- 18.05.2017 г. Работодатели Челябинска считают выпускников вузов «ленивыми и немотивированными»
- 16.05.2017 г. Каждый третий сотрудник компаний Челябинска согласен работать за меньшие деньги, лишь бы удаленно