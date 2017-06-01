Фото с сайта 74.мвд.рф

Силовики продлили особый полицейский режим в Парковом и Парковом-2. Решение об усилении патрулей в связи с обострившейся криминогенной обстановкой приняли в середине мая. С просьбой об этом обратились сами жители.

Как сообщили в пресс-службе МВД по области, только за пять дней, с 25 по 30 мая, в микрорайонах было составлено 324 административных протокола. Большинство - за нарушение правил дорожного движения. Остальные - за распитие спиртных напитков в общественных местах и употребление наркотиков. 68 жителей Паркового и Паркового-2 доставили в вытрезвитель. Судя по отзывам жителей, меры полицейского контроля помогли стабилизировать ситуацию. Однако усиленное патрулирование будет продолжено до особого распоряжения.

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