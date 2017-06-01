- +10 ... +12 C°
- +16 ... +18 C°
- 56.5373р. - 0.1503
- 63.531р. + 0.1203
-
26.05.2017 г. | 15:58
-
19.05.2017 г. | 16:00
Силовики продлили особый полицейский режим в Парковом и Парковом-2
01.06.2017 г. 14:26
Силовики продлили особый полицейский режим в Парковом и Парковом-2. Решение об усилении патрулей в связи с обострившейся криминогенной обстановкой приняли в середине мая. С просьбой об этом обратились сами жители.
Как сообщили в пресс-службе МВД по области, только за пять дней, с 25 по 30 мая, в микрорайонах было составлено 324 административных протокола. Большинство - за нарушение правил дорожного движения. Остальные - за распитие спиртных напитков в общественных местах и употребление наркотиков. 68 жителей Паркового и Паркового-2 доставили в вытрезвитель. Судя по отзывам жителей, меры полицейского контроля помогли стабилизировать ситуацию. Однако усиленное патрулирование будет продолжено до особого распоряжения.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 25.05.2017 г. В Парковом построят еще одну школу на 1,5 тыс. мест
- 23.05.2017 г. Феномен Паркового: почему там столько убийств и грабежей? "Челябинское эхо" узнало мнения экспертов
- 22.05.2017 г. Задержаны двое грабителей, которые избили мужчину в Парковом
- 19.05.2017 г. В Парковый перебросили усиленные полицейские патрули
- 15.05.2017 г. Мужчина разбился насмерть при падении с балкона в Парковом-2