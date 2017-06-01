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Челябинская область намерена привлечь к своим инвестпроектам Новый банк развития БРИКС
01.06.2017 г. 14:24
Челябинская область намерена привлечь к своим инвестпроектам Новый банк развития БРИКС. Об интересе к возможности участия в них международной финансовой организации заявил на Петербургском экономическом форуме губернатор Борис Дубровский.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
В ходе доклада глава региона отметил, что Челябинская область в преддверии саммитов ШОС и БРИКС 2020 года активно развивает сотрудничество с регионами государств-участников. По мнению Дубровского, существующие форматы взаимодействия недостаточны. Пока наибольший эффект есть в отношениях с КНР.
«Тем не менее, мы намерены расширять географию контактов, и в этом году совершили визит в Индию. Нас интересуют возможности участия инвестиционно-финансовых структур БРИКС, таких как Новый банк развития БРИКС, в других региональных инвестпроектах», – добавил Борис Дубровский и подчеркнул логистические преимущества Челябинской области.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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