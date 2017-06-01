Фото с сайта kuda-spb.ru

В Челябинске откроют сад ШОС-БРИКС. Новая достопримечательность появится напротив оперного театра. Мероприятие на площади Ярославского вошло в официальную афишу Дня России.

Отмечать праздник начнут за четыре дня до 12 июня. 8 числа на стадионе Елесиной стартуют спортивные состязания в рамках фестиваля ГТО. 9 июня патриотическое мероприятие состоится в сквере Колющенко. В День России празднование откроет парад Дружбы народов. Шествие пройдет от Молодежного театра по Кировке к площади Ярославского. Там запланировано проведение фестиваля русского фольклора, во время которого откроют сад ШОС-БРИКС.

Концерты и праздничные программы 12 июня пройдут на Кировке, в горсаду Пушкина, в парке Гагарина и в других парках и скверах Челябинска.

Источник: Управление культуры Челябинска

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