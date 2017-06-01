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Утомленные городом
В пятницу на Южном Урале потеплеет до 30 градусов
01.06.2017 г. 13:19
Фото с сайта www.vnd12.ru
В пятницу на Южном Урале потеплеет до 30 градусов. При этом, по метеосводке челябинского гидрометцентра, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет южный, с переходом на западный, 8-12 м/с. Ночью будет 12-16 градусов выше нуля. Теплая погода сохранится и в субботу, 3 июня. Днем в Челябинске будет 25-29 градусов.
В воскресенье, 4 июня, синоптики вновь прогнозируют похолодание. Столбики термометров днем опустятся до 15-19 градусов. В горах температура понизится до плюс 12. Пройдет дождь с грозой.
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