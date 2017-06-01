Фото с сайта chelavtotrans.ru

В выходные движение трамваев в сторону ж/д вокзала в Челябинске закроют. Маршрут №7 будет отменен. Ходить электротранспорт по Цвиллинга будет только до улицы Карла Маркса. Ограничение связано с работами по устранению аварии на теплотрассе на перекрестке улиц Цвиллинга и Орджоникидзе. Движение закроют в 00:40 2 июня и возобновят только в 12:00 4 июня.

Движение будет организовано по следующей схеме:

- №3 «ЧМК – ул. Кирова – ул. Российская – ЧМК»;

- №5 «ЧЭМК – ул. Труда – ул. Маркса – ЧЭМК»;

- №8 «ул. Чистопольская – ул. Маркса – ул. Труда – ул. Чистопольская»;

- №16 « ул. Чичерина – ул. Российская – ул. Маркса – ул. Чичерина».

Движение трамваев маршрута №7 «Завод им. Колющенко – ЧГРЭС» на период закрытия приостанавливается.

Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать поездки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Челябинска.

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