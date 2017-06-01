- +10 ... +12 C°
- +16 ... +18 C°
- 56.5373р. - 0.1503
- 63.531р. + 0.1203
-
26.05.2017 г. | 15:58
-
19.05.2017 г. | 16:00
В выходные движение трамваев в сторону ж/д вокзала в Челябинске закроют
01.06.2017 г. 13:15
В выходные движение трамваев в сторону ж/д вокзала в Челябинске закроют. Маршрут №7 будет отменен. Ходить электротранспорт по Цвиллинга будет только до улицы Карла Маркса. Ограничение связано с работами по устранению аварии на теплотрассе на перекрестке улиц Цвиллинга и Орджоникидзе. Движение закроют в 00:40 2 июня и возобновят только в 12:00 4 июня.
Движение будет организовано по следующей схеме:
- №3 «ЧМК – ул. Кирова – ул. Российская – ЧМК»;
- №5 «ЧЭМК – ул. Труда – ул. Маркса – ЧЭМК»;
- №8 «ул. Чистопольская – ул. Маркса – ул. Труда – ул. Чистопольская»;
- №16 « ул. Чичерина – ул. Российская – ул. Маркса – ул. Чичерина».
Движение трамваев маршрута №7 «Завод им. Колющенко – ЧГРЭС» на период закрытия приостанавливается.
Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать поездки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Челябинска.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 01.06.2017 г. В Тракторозаводском районе Челябинска надолго ограничили движение транспорта
- 30.05.2017 г. Вместо «Гаражей» в Ленинском районе будет «Ярмарка»
- 29.05.2017 г. Пассажиры не заметят банкротства ЧелябГЭТа
- 26.05.2017 г. «ЧелябГЭТ» обанкротится и прекратит возить пассажиров
- 26.05.2017 г. На протяженном участке Комсомольского проспекта на неделю ограничили движение