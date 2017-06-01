- +10 ... +12 C°
- +16 ... +18 C°
- 56.5373р. - 0.1503
- 63.531р. + 0.1203
-
26.05.2017 г. | 15:58
-
19.05.2017 г. | 16:00
Ради уплотнительной застройки в Челябинске «добивают» остатки сквера на набережной
01.06.2017 г. 13:00
Ради уплотнительной застройки в Челябинске «добивают» остатки сквера на набережной. Очередной скандал разгорелся в связи с возведением жилой многоэтажки в новом микрорайоне на улицах Калинина и Набережной.
Фундамент для дома закладывают практически в реке — до нее не более 30 метров. Жители ближайших домов опасаются, что строительство в водоохранной зоне будет небезопасным для самого объекта. Кроме того, по данным горожан, застройщик уже огородил место забором и пригнал туда технику, которая вырубает последние деревья, оставшиеся от ранее большого сквера. Таким образом, места для прогулок с детьми у воды практически не остается. Челябинцы пожаловались на действия застройщика в «Молодую гвардию «Единой России»». Общественники пообещали обратиться в мэрию, а также Минприроды и Федеральное агентство водных ресурсов.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 31.05.2017 г. Челябинская область вошла в топ-10 регионов по количеству введенных в эксплуатацию домов
- 23.05.2017 г. Стройку офисного здания на улице Чайковского остановили по суду
- 23.05.2017 г. Челябинская область вышла на второе место в России по объему незавершенных строек обанкроченными компаниями
- 05.05.2017 г. Жителей Челябинской области научат отличать сертифицированные стройматериалы от подделок
- 04.05.2017 г. В Челябинске подорожали на 40% новостройки со сроком сдачи в ближайшие два года