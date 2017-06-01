Фото с сайта nr.perm.ru

Ради уплотнительной застройки в Челябинске «добивают» остатки сквера на набережной. Очередной скандал разгорелся в связи с возведением жилой многоэтажки в новом микрорайоне на улицах Калинина и Набережной.

Фундамент для дома закладывают практически в реке — до нее не более 30 метров. Жители ближайших домов опасаются, что строительство в водоохранной зоне будет небезопасным для самого объекта. Кроме того, по данным горожан, застройщик уже огородил место забором и пригнал туда технику, которая вырубает последние деревья, оставшиеся от ранее большого сквера. Таким образом, места для прогулок с детьми у воды практически не остается. Челябинцы пожаловались на действия застройщика в «Молодую гвардию «Единой России»». Общественники пообещали обратиться в мэрию, а также Минприроды и Федеральное агентство водных ресурсов.

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Все новости за 01.06.2017 г.»